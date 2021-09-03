مصرع 45 شخصاً بإعصار "آيدا" في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن السلطات المحلية بأن ما لا يقل عن 45 شخصا لقوا مصرعهم بشمال شرقي الولايات المتحدة جراء إعصار "آيدا".

وأشارت القناة إلى أن عدد الضحايا في ولاية نيويورك بلغ 15 شخصا، و23 شخصا في ولاية نيوجيرسي المجاورة، وما لا يقل عن 5 أشخاص في بنسلفانيا، إضافة إلى ضحايا في ماريلاند وكونيتيكت.

وكانت الحصيلة السابقة عند 29 شخصا.

وأفادت قناة "إن بي سي" نقلا عن السلطات المحلية، بأن من بين الضحايا في مدينة نيويورك 4 نساء وطفل في السنة الـ 2 من العمر.

وأعلنت سلطات 3 ولايات حالة الطوارئ بسبب إعصار "آيدا"، الذي ضرب ولاية لويزيانا يوم الأحد الماضي، وأعقبته أمطار غزيرة وعواصف.

وأغرقت الأمطار عددا من الشوارع والمباني ومحطات المترو في مدينة نيويورك. وتسببت الأمطار بتعطل العمل في 3 مطارات في المدينة.