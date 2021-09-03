سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع 45 شخصاً بإعصار "آيدا" في الولايات المتحدة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-03T05:38:20+0000
مصرع 45 شخصاً بإعصار "آيدا" في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن السلطات المحلية بأن ما لا يقل عن 45 شخصا لقوا مصرعهم بشمال شرقي الولايات المتحدة جراء إعصار "آيدا".

وأشارت القناة إلى أن عدد الضحايا في ولاية نيويورك بلغ 15 شخصا، و23 شخصا في ولاية نيوجيرسي المجاورة، وما لا يقل عن 5 أشخاص في بنسلفانيا، إضافة إلى ضحايا في ماريلاند وكونيتيكت.

وكانت الحصيلة السابقة عند 29 شخصا.

وأفادت قناة "إن بي سي" نقلا عن السلطات المحلية، بأن من بين الضحايا في مدينة نيويورك 4 نساء وطفل في السنة الـ 2 من العمر.

وأعلنت سلطات 3 ولايات حالة الطوارئ بسبب إعصار "آيدا"، الذي ضرب ولاية لويزيانا يوم الأحد الماضي، وأعقبته أمطار غزيرة وعواصف.

وأغرقت الأمطار عددا من الشوارع والمباني ومحطات المترو في مدينة نيويورك. وتسببت الأمطار بتعطل العمل في 3 مطارات في المدينة.

related

امريكا تصف انهيار النفط بالمؤقت وتدرس وقف النفط القادم من السعودية

Date: 2020-04-21 08:10:08
امريكا تصف انهيار النفط بالمؤقت وتدرس وقف النفط القادم من السعودية

خامنئي يغلق باب التفاوض مع أمريكا ويبقيه مفتوحًا مع أوروبا ‎

Date: 2019-09-26 15:20:32
خامنئي يغلق باب التفاوض مع أمريكا ويبقيه مفتوحًا مع أوروبا ‎

ترامب: واشنطن على استعداد للرد على اي استفزازات إيرانية أخرى

Date: 2019-07-19 19:41:53
ترامب: واشنطن على استعداد للرد على اي استفزازات إيرانية أخرى

أمريكا تطالب المبتعثين الأجانب بمغادرة أراضيها

Date: 2020-07-07 07:47:39
أمريكا تطالب المبتعثين الأجانب بمغادرة أراضيها

لقاحات كورونا تدفع اوروبا لإعادة فتح السياحة أمام الأمريكيين

Date: 2021-04-26 06:44:13
لقاحات كورونا تدفع اوروبا لإعادة فتح السياحة أمام الأمريكيين

خامنئي يكشف عرضاً أمريكا: رفع العقوبات مقابل برنامج الصواريخ والقضايا الإقليمية

Date: 2021-07-28 17:03:03
خامنئي يكشف عرضاً أمريكا: رفع العقوبات مقابل برنامج الصواريخ والقضايا الإقليمية

ترامب يرد على عرض إيران الخاص بالتفاوض: لا شكرا

Date: 2020-01-26 06:24:43
ترامب يرد على عرض إيران الخاص بالتفاوض: لا شكرا

البحرية الأمريكية تفصح عن سبب عودة حاملة الطائرات للخليج

Date: 2020-11-29 05:05:20
البحرية الأمريكية تفصح عن سبب عودة حاملة الطائرات للخليج