مصرع 43 شخصا وعشرات الجرحى بحريق في بنغلادش

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة النغلاديشية، يوم الجمعة، عن مصرع وإصابة العشرات بحريق اندلع في مبنى مكون من سبعة طوابق في العاصمة دكا، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وأنقذت 75 شخصا.

وقال وزير الصحة سامانتا لال سين لوكالة "فرانس برس"، بعد زيارة مستشفى كلية الطب في دكا ومستشفى الحروق المجاور: "حتى الآن، لقي 43 شخصا حتفهم جراء الحريق".

وأضاف أن ما لا يقل عن 40 شخصا أصيبوا، ويتلقون العلاج في مستشفى الحروق الرئيسي بالمدينة.

من جهته، قال المسؤول في خدمة الإطفاء محمد شهاب، إن الحريق شب في مطعم في طريق بيلي على الساعة 21:50 الخميس (15:50 توقيت غرينتش)، وسرعان ما امتد إلى الطوابق العليا، حيث علق عشرات الأشخاص.

وأوضح أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق خلال ساعتين.

وقال بيان صادر عن غرفة التحكم في خدمة الإطفاء، إنهم أنقذوا 75 شخصا، من بينهم 43 فقدوا الوعي.

ويضم طريق بيلي أساسا مطاعم والعديد من متاجر الساري والهواتف المحمولة.

وقال مسؤول في المطعم عرف عن نفسه باسم سهيل: "كنا في الطابق السادس عندما رأينا لأول مرة الدخان يتصاعد عبر الدرج. هرع الكثير من الناس إلى الطابق العلوي. استخدمنا أنابيب المياه للنزول من المبنى. وأصيب بعضنا عندما قفزوا من الطابق العلوي".

وحوصر آخرون في السطح، وطلبوا المساعدة.

وقال قمر الزمان ماجومدار، الأستاذ البارز في علوم البيئة، في منشور على موقع "فيسبوك"، إن "الحمد لله. لقد تم إنزال جميع النساء والأطفال، من بينهم زوجتي وأطفالي. نحن جميع الرجال على السطح، ويقف رجال الإطفاء بجانبنا، لم يتم بعد إنزال خمسين شخصا".

وتم إنقاذ ماجومدار في وقت لاحق.

اندلاع الحرائق في المباني السكنية والمصانع أمر شائع في بنغلادش، بسبب التراخي في تطبيق قواعد السلامة.

في تموز/ يوليو 2021، قتل ما لا يقل عن 52 شخصا، بينهم العديد من الأطفال، عندما شب حريق في مصنع لتجهيز الأغذية.

وفي شباط/ فبراير 2019، قضى 70 شخصا عندما اجتاح حريق العديد من المباني السكنية في دكا.