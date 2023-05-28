مصرع 4 أشخاص جراء السيول شمال شرق إيران

أعلن غلام رضا شفيق رئيس المديرية العامة لإدارة الأزمات بمحافظة خراسان الشمالية الواقعة شمال شرق إيران، يوم الأحد، أن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تبعتها ادت الى مصرع 4 أشخاص في المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية عن شفيق قوله، إن "هطول أمطار غزيرة لمدة 20 دقيقة مساء أمس تسبب في سيول بلغ ارتفاعها 4 أمتار في نهر قرية "استاد" بمدينة فاروج ، وأوقع خسائر مالية وبشرية.

وأضاف: إن قرى "أستاد" و "خسروية" و "جوكانلوي" في مدينة فاروج تعرضت لأكبر قدر من الدمار ، وفي هذا الصدد ، عثرت فرق الإنقاذ على جثتي شخصين من هذه القرى وما زالت عملية البحث جارية.

وتابع رئيس المديرية العامة لإدارة الأزمات بمحافظة خراسان الشمالية: ان هطول الأمطار في مدينة شيروان كان كبيرا لدرجة أن راكبي سيارة غرقا في السيول بقرية جليان ، وفي هذا الصدد ، علقت 18 سيارة في الوحل.

وقال شفيق: بإعلان الإنذار لمستوى يقظة برتقالي للطقس ، تم وضع وكالات الخدمات بالمحافظة على أهبة الاستعداد للمساعدة في الحوادث المحتملة.

وأوضح: إن القوات الخدمية والإغاثية من رجال الطرق وجمعية الهلال الأحمر وخدمات الطوارئ وشرطة المرور والبلدية وضعت في حالة تأهب.