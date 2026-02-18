مصرع 37 عاملاً في منجم بنيجيريا

شفق نيوز- أبوجا

أعلنت السلطات في نيجيريا، يوم الأربعاء، وفاة ما لا يقل عن 37 شخصاً في منجم تحت الأرض بولاية بلاتو، نتيجة التسمم بغاز أول أكسيد الكربون.

ووقع الحادث بحسب تقرير أمني اطلعت عليه "رويترز"، صباح اليوم في منجم بمنطقة كامباني، التابعة لمدينة واسي، ونُقل 25 شخصاً إلى المستشفى.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن الوفيات، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً، لقوا حتفهم اختناقاً بغاز أول أكسيد الكربون في أثناء عملهم تحت الأرض.

وتُدار معظم المناجم في نيجيريا على نحو غير قانوني، مع تجاهل معايير السلامة وافتقار العمال عادة إلى معدات الوقاية الشخصية.

وتُعد ولاية بلاتو تاريخياً محور نشاط التعدين في نيجيريا الذي انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

وتُعرف عاصمة هذه المنطقة جوس باسم "مدينة القصدير"، في إشارة إلى ماضيها التعديني الذي صار يقتصر حالياً على مناجم حرفية صغيرة وغير مرخصة.