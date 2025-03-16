مصرع 33 شخصاً باجتياح أعاصير لولايات أمريكية (فيديو)

شفق نيوز/ لقي 33 شخصاً على الأقل مصرعهم باجتياح أعاصير مناطق في الغرب الأوسط والجنوب الشرقي للولايات المتحدة، يوم الأحد، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

ووفقا لدورية الطرق السريعة بولاية ميزوري، فقد لقي 12 شخصا حتفهم في خمس مقاطعات بالولاية.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق آثار العواصف التي أدت مساء أمس السبت إلى اندلاع نيران وانتشارها في بعض المناطق.

وأشار مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة بتلر بميزوري، روبي مايرز، إلى أن أكثر من 500 منزل وكنيسة ومتجر بقالة تعرضوا للدمار، كما دمرت بالكامل منطقة مخصصة للمنازل المتنقلة.

وفي ولاية مسيسبي، أعلن الحاكم تيت ريفز عبر منصة "إكس" عن تسجيل ست وفيات في ثلاث مقاطعات، موضحا أن 29 شخصًا أصيبوا في الولاية وتضررت 21 مقاطعة أخرى نتيجة العاصفة.

وسجلت ولاية كانساس ثماني وفيات، وثلاث حالات وفاة في تكساس، وحالة وفاة واحدة في أوكلاهوما.

ووفقا لديفيد روث، خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالطقس التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، فقد تم الإبلاغ عن 26 إعصارًا لم يتم تأكيد وصولها حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة وصباح السبت، حيث تسبب نظام ضغط منخفض في حدوث عواصف رعدية عنيفة في أجزاء من أركنسو وإيلينوي ومسيسبي وميزوري.

ويتعرض أكثر من 50 مليون شخص لخطر العواصف الشديدة الأحد من بنسلفانيا إلى فلوريدا، بحسب شبكة "سي أن أن".