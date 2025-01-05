مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية لخفر السواحل الهندي

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام هندية، يوم الأحد، بمصرع ثلاثة أشخاص بتحطم مروحية لخفر السواحل أثناء تحليق تدريبي روتيني.

ونقلت وكالة "بي تي أي" عن مسؤولين قولهم، إن مروحية خفيفة من طراز "دروف" تابعة لخفر السواحل الهندي، تحطمت في بورباندار بولاية غوجارات بعد أن واجهت مشاكل فنية.

وبينوا أنه كان هناك ثلاثة أشخاص على متن المروحية، بمن فيهم الطياران.

يأتي هذا الحادث في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من عملية تحديث مهمة لسلامة أسطول المروحيات العسكرية الهندية من طراز "دروف"، والتي بدأتها شركة "هال" بعد سلسلة من الحوادث العام الماضي، ومن المتوقع أن يؤدي نظام التحكم المطور الذي تم تركيبه على المروحيات المصنوعة محلياً إلى تحسين صلاحيتها للطيران.

وقد تم إيقاف أسطول "دروف" الذي يعاني من مشكلة تصميم مزعجة عدة مرات العام الماضي بعد أن أثارت الحوادث التي وقعت له الشكوك حول سلامة استخدامها.