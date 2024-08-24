مصرع 27 سائحاً هندياً بسقوط حافلة وسط نهر في النيبال

شفق نيوز/ لقي 27 شخصاً مصرعهم وأصيب 16 آخرون في النيبال، بسبب سقوط حافلة تقل سياحا من الهند في نهر أسفل الطريق، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقال جاناردان غوتام، المسؤول في منطقة تاناهون في وسط البلاد، لوكالة "فرانس برس"، إن "27 شخصا قتلوا من بين 43 شخصا كانوا في الحافلة".

ونقل 16 راكبا مصابا إلى العاصمة كاتماندو جوا لتلقي العلاج.

وكانت الحافلة التي غادرت مدينة بوخارا السياحية وسط النيبال، متجهة نحو كاتماندو عندما وقع الحادث حوالى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، في حين أكدت السلطات أن جميع من كانوا في الحافلة مواطنون هنود.

وتكثر الحوادث المميتة في الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا، بسبب سوء حال الطرق وعدم صيانة المركبات والقيادة المتهورة.