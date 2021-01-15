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تحديث.. مصرع 34 شخصاً وإصابة المئات بزلزال قوي يضرب إندونيسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-15T06:30:16+0000
تحديث.. مصرع 34 شخصاً وإصابة المئات بزلزال قوي يضرب إندونيسيا

شفق نيوز/ لقي 34 شخصا على الأقل مصرعه وأصيب المئات إثر زلزال قوته 6.2 درجة ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية الجمعة، حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر عدد من المباني.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سكانا يفرون إلى أرض أكثر ارتفاعا على متن دراجات نارية وطفلا حاصرته الأنقاض وحاول الناس إزالة الحطام بأيديهم.

وشعر السكان بالزلزال بقوة لمدة حوالي 7 ثوان، لكن الهزة لم تتسبب في إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية "تسونامي"، فيما قال رئيس وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء في إندونيسيا دويكوريتا كارناواتي خلال مؤتمر صحفي، إن هزات ارتدادية قوية قد تعقب هذا الزلزال، مضيفا أن ما لا يقل عن 26 هزة وقعت بعد زلزالين قويين في المنطقة منذ بعد ظهر أمس الخميس.

وكان زلزال قوته 5.9 درجة قد وقع في المنطقة نفسها قبل ساعات أمس الخميس وألحق أضرارا بعدد من المنازل.

وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث، إن سلسلة من الزلازل وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية وتسببت فيما لا يقل عن ثلاثة انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تعرف باسم حلقة النار.

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