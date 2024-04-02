مصرع 25 شخصا إثر حريق هائل في إسطنبول

شفق نيوز/ لقي 25 شخصا وأصيب ثلاثة بجروح بالغة، يوم الثلاثاء، إثر حريق اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في في منطقة غيرت تبه بإسطنبول.

وقال مكتب حاكم المدينة، في بيان، رغم إخماد الحريق بفضل تدخل رجال الإطفاء، قتل 25 شخصا في الحادث. وأدخل ثلاثة أشخاص الى المستشفى في حالة حرجة.

وقال والي إسطنبول داود غول، في تصريح من موقع الحادث، إنه تم إخماد إخماد الحريق، مشيراً إلى فقد عمال كانوا يقومون بأعمال التجديد في الموقع حياتهم.

بدوره، قال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي انتقل على الفور إلى موقع الحريق، إن التحقيقات بدأت على الفور لمعرفة أسباب الحريق.

وأضاف إمام أوغلو أن موقع الحريق كان يشهد أعمال تجديد وساعدت المواد المستخدمة في هذه الأعمال في اتساع نطاق الحريق، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على الحريق وإخلاء المبنى.

وأجرى الرئيس رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية علي يرلي كايا، وتلقى منه معلومات عن الحريق الذي اندلع حوالي الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (تغ+ 3) أثناء أعمال تجديد في الملهى الليلي الواقع في الطابقين الأول والثاني من المبنى المكون من 16 طابقًا، والذي كان مغلقا في شهر