مصرع 23 شخصاً بحريق ملهى ليلي في الهند

شفق نيوز– نيودلهي

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، مصرع 23 شخصاً على الأقل إثر اندلاع حريق في أحد الملاهي الليلية بمقاطعة غوا جنوبي غرب البلاد.

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عن الشرطة المحلية قولها إن 23 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في ملهى ليلي بمنطقة أربورا شمال غوا، في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وترجّح التحقيقات الأولية أن يكون سبب الحريق انفجار أسطوانة غاز في الطابق الأرضي، وتحديداً داخل منطقة المطبخ حيث تركزت أغلب الأضرار.

وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، واستمرت عمليات الإنقاذ حتى ساعات مبكرة من صباح الأحد.

وقال قائد شرطة غوا، ألوك كومار، إن غالبية الضحايا من العاملين في الملهى، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت معظم الجثث من منطقة المطبخ، فضلاً عن العثور على جثتين في السلم المؤدي إلى الطابق العلوي.