مصرع 21 شخصاً على الأقل في تصادم قطارين جنوب إسبانيا

شفق نيوز- مدريد

قُتل 21 شخصًا على الأقل، ليل الأحد، إثر خروج قطارين عن سكتيهما قرب مدينة أداموز في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية.

وأشارت خدمات الطوارئ إلى إصابة عدد من الركاب، مع وجود آخرين محاصرين داخل العربات، فيما أعلن وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي نقل جميع المصابين إلى المستشفيات، موضحًا أن 30 منهم في حالة خطيرة.

وقال بوينتي في تصريح للصحفيين: "تم إجلاء جميع المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية إلى المستشفى"، مضيفًا أن "30 مصابًا بجروح خطيرة تم نقلهم إلى المستشفيات".

ووفقًا لإدارة شبكة السكك الحديد الإسبانية "أديف"، فإن قطارًا تابعًا لشركة "إيريو" كان متجهًا من ملقة جنوب البلاد إلى مدريد، خرج عن سكته قرب أداموز "وانحرف إلى المسار المجاور"، حيث كان يسير قطار آخر، فاصطدم به وأخرجه عن سكته أيضًا.

وذكر شاهد عيان عبر قناة "تي في إي" الإسبانية الرسمية أن إحدى عربات القطار الذي انحرف أولًا انقلبت بالكامل.

وقال رئيس منطقة الأندلس خوان مانويل مورينو على منصة "إكس": "أرسلنا فرق طوارئ ودعمًا لوجستيًا إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة اللازمة".

من جهته، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنه "يتابع باهتمام شديد الحادث بين القطارين فائقي السرعة اللذين خرجا عن السكة في أداموز"، مضيفًا أن "الحكومة تعمل مع السلطات المختصة وفرق الطوارئ لمساعدة الركاب".

كما أعربت العائلة المالكة الإسبانية في بيان عن "قلقها البالغ" في أعقاب هذا "الحادث الخطير"، وقدمت "أحر التعازي لأسر وأحباء الضحايا".

يُذكر أن حركة المرور على المسار المهم الواصل بين مدريد ومنطقة الأندلس عُلّقت حتى إشعار آخر.