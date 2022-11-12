مصرع 18 شخصاً بسقوط حافلة داخل نهر في القاهرة  

شفق نيوز/ لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون، نتيجة سقوط حافلة "ميني باص"، اليوم السبت، في مياه إحدى الترع بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة.

ووفق شاهد عيان يدعى محمد عبد الستار، موظف من قرية منشأة عبد النبي بمركز أجا في الدقهلية التي شهدت الحادث، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" الإماراتي، إن الحادث وقع حينما حاول سائق الحافلة تخطي سيارات أمامه ففوجئ بالسيارات القادمة من الجهة المقابلة فانحرفت منه عجلة القيادة وسقطت حافلته في ترعة الرياح التوفيقي.

وحسب شاهد العيان فإن الحادث وقع على طريق ميت غمر المنصورة، وإن الحافلة كانت تقل عمالا وموظفين لأعمالهم بمدينة المنصورة، وإن الحادث وقع أمام محطة صرف أجا.

فيما قال وكيل وزارة الصحة المصرية بالدقهلية، الدكتور أشرف مكين، إن فرق الإنقاذ النهري انتشلت 18 جثة لضحايا الحادث وكذلك تم إنقاذ 15 آخرين، وأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي ومستشفى أجا المركزي ولا تزال فرق الإنقاذ تمشط المياه بحثا عن ضحايا آخرين.

وأوضح أن حالة أغلب المصابين مستقرة وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات في المحافظة لتقديم اللازم لهم.