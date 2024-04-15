مصرع 17 شخصاً بسيول الأمطار في سلطنة عمان ورجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين

شفق نيوز/ نقلت وكالة أسوشيتد برس، يوم الاثنين، عن السلطات العمانية، بأن الأمطار غزيرة تسببت بحدوث سيول عارمة في سلطنة عمان، على الطرف الشرقي لشبه الجزيرة العربية، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين.

وقالت السلطات إنه في إحدى الحوادث، توفيت مجموعة من أطفال المدارس وسائق عندما تم أطاح السيل بمركبتهم.

ومن المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة على دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة ومناطق أخرى في شبه الجزيرة العربية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن شرطة عمان السلطانية والجيش العماني انتشروا في المحافظة لنقل المواطنين من المناطق التي غمرتها السيول.

وغالبا ما تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث سيول في السلطنة، ما يجذب الأشخاص من منازلهم إلى مجاري الأنهار الجافة القريبة، والمعروفة باللغة العربية باسم "الوادي"، لمشاهدتها.

وفي حالة السيول، يمكنها أن تمتلئ وتطيح بالأشخاص والمركبات بسرعة.

وفي دبي، توقعت السلطات أن تبدأ الأمطار الغزيرة، مساء الاثنين، وتستمر حتى صباح الثلاثاء.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات من حدوث الرعد والبرق والأمطار وربما تساقط البرد، مع وصول سرعة الرياح إلى 70 كيلومترا في الساعة.

وأعلنت المدارس الحكومية أنها ستعقد الفصول الدراسية عن بعد، يومي الثلاثاء والأربعاء.