مصرع 16 شخصاً بحريق كبير اندلع في مركز تجاري بالصين

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، يوم الخميس، بمصرع 16 شخصاً بحريق في مركز تجاري جنوب غربي البلاد.

وذكرت الوكالة أن الحريق اندلع مساء أمس الأربعاء في مدينة تسيغونغ في مقاطعة سيتشوان الواقعة على بعد 1600 كيلومتر من العاصمة بكين.

وقالت خدمات الطوارئ في تسيغونغ في بيان إن "عمال الإطفاء يبذلون قصارى جهدهم للسيطرة على الوضع".

ودعت خدمات الطوارئ السكان إلى "عدم تصديق الشائعات أو تضخيمها".

وقال التلفزيون الرسمي "سي سي تي" إن "فرق الإغاثة تواصل عمليات البحث والإنقاذ".

وأكدت القناة أن خدمات الطوارئ تمكنت من إنقاذ نحو ثلاثين شخصا، فيما "حوصر" آخرون.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن مركز التسوق يقع في أسفل مبنى مكون من 14 طابقا، مضيفا أن النيران امتدت إلى الطبقة الأرضية وكذلك إلى الطبقات الرابعة والخامسة والسادسة.