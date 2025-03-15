مصرع 14 شخصاً نتيجة عواصف عنيفة تضرب أمريكا

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء السبت، بمصرع 14 شخصاً على الأقل، بسبب عواصف عنيفة تضرب ولايات أميركية عدة.

وتضرب عاصفة واسعة النطاق الولايات المتحدة منذ يوم أمس الجمعة، متسببة في حوادث مميتة، وأضرار في المباني، واندلاع أكثر من 100 حريق في عدة ولايات وسطى، مما استدعى إصدار أوامر إخلاء في بعض المناطق.

كما شهدت ولايتا ميزوري وأركنساس أكثر من عشرة أعاصير، وسط تحذيرات من تهديدات إضافية تمتد إلى وادي المسيسيبي خلال الليل، وإلى الجنوب العميق يوم السبت.

وتتعرض أمريكا إلى كوارث طبيعية مختلفة، مع وجود تحذيرات تهدد عشرات الملايين بعواصف مدمرة وأعاصير قوية ورعدية، يتزامن ذلك مع تحذيرات من نشوب حرائق في ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، ما دفع سلطات كارولينا الجنوبية لإعلان حالة الطوارئ.