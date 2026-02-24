مصرع 14 شخصاً بسبب الأمطار الغزيرة في البرازيل

شفق نيوز- برازيليا

أعلنت السلطات في البرازيل، يوم الثلاثاء، مصرع 14 شخصاً على الأقل فيما اضطر 440 آخرين للنزوح بعدما أغرقت أمطار غزيرة مدينة جويز دي فورا بجنوب شرق البلاد الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقالت بلدية المدينة، إن الأمطار تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، مما أدى إلى تعليق الدراسة في المدارس. وجرى حشد فرق متخصصة للاستجابة للحوادث والبحث عن المفقودين، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت البلدية أن السلطات الاتحادية وسلطات الولاية تلقت طلباً لتقديم الدعم للمدينة الواقعة في ولاية ميناس جيرايس التي أعلنت حالة كوارث عامة.

وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية في البرازيل، الثلاثاء، تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في أجزاء من 14 ولاية، منها منطقة ميناس جيرايس وريو دي جانيرو.

وتدخل معظم مناطق البرازيل ذروة موسم الأمطار خلال فصل الصيف من كانون الأول/ ديسمبر إلى آذار/ مارس، حيث تشهد البلاد بجانب الأمطار الغزيرة عواصف رعدية وفيضانات وانهيارات طينية.