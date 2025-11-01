مصرع 13 شخصاً جراء انهيار أرضي في كينيا

شفق نيوز- نيروبي

أفادت الشرطة الكينية، يوم السبت، بأن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم في الوادي المتصدع بغرب البلاد جراء انهيار أرضي حدث عقب هطول أمطار غزيرة.

وقال بيتر مولينجي قائد شرطة مقاطعة إلجيو-ماركويت بحسب "رويترز"، إنه "تم إنقاذ 19 شخصا ولا يزال هناك عدد غير معروف من المفقودين".

وذكر وزير الداخلية كيبشومبا موركومن في بيان أنه "تم إرسال طائرات هليكوبتر تابعة للجيش والشرطة للمساعدة في جهود الإنقاذ".

ولقي المئات حتفهم خلال السنوات القليلة الماضية جراء الانهيارات الأرضية والسيول في كينيا، حيث يقول العلماء إن تغير المناخ يتسبب في ظواهر مناخية أكثر تطرفا و توترا.