مصرع 13 شخصاً بحريق داخل مبنى تجاري في إندونيسيا

شفق نيوز- جاكرتا

أفادت وسائل إعلام محلية في إندونيسيا، يوم الثلاثاء، بأن حريقا اندلع في مبنى تجاري من سبعة طوابق في العاصمة جاكرتا، وتأكدت وفاة 13 شخصا فيما لا يزال البعض محاصرين داخله.

وقالت قناة كومباس التلفزيونية، إنه "تم إخماد الحريق مع استمرار جهود إخلاء المبنى".

والمبنى به مكتب شركة تيرا درون إندونيسيا، التي توفر طائرات مسيرة لأنشطة المسح الجوي لعملاء في قطاعي التعدين والزراعة.

وأظهرت لقطات بثتها قناة كومباس التلفزيونية العشرات من رجال الإطفاء وهم يحاولون إجلاء الأشخاص الموجودين بالداخل، وكان بعضهم يحمل أكياس جثث.