مصرع 112 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات في موزمبيق

شفق نيوز- موزمبيق

أفاد المعهد الوطني لإدارة الكوارث الدولية، يوم الخميس، بارتفع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتواصلة في موزمبيق إلى 112 على الأقل، في حين حذرت السلطات من مخاطر صحية كبيرة في ملاجئ مكتظة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين.

وبحسب المعهد، فإن أكثر من 645 ألف شخص قد تضرروا منذ بداية موسم الأمطار، ومن بين هؤلاء يقيم حاليا 91310 أشخاص في 68 مركز إيواء في أنحاء البلاد، مشيراً إلى إصابة 99 شخصا، بينما تضررت أو دُمرت آلاف المنازل والفصول الدراسية والمرافق الصحية.

كما تأثرت البنية التحتية بشدة، حيث أصبح أكثر من 3000 كيلومتر من الطرق غير سالكة، مما يثير مخاوف بشأن تأخر بدء العام الدراسي في المحافظات المتضررة.

وأكد نائب رئيس المعهد الوطني للإحصاء والتنبؤات غابرييل مونتيرو، أن شدة هطول الأمطار الاستثنائية التي بلغت 250 مليمترا خلال 24 ساعة، قد أثقلت كاهل البنية التحتية وتجاوزت التوقعات.

وعزا تفاقم الوضع إلى منخفض استوائي نشأ في المحيط الهندي، بالإضافة إلى الفيضانات الناجمة عن تصريف المياه من السدود الواقعة في الدول المجاورة.

هذا، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ، حيث يتم نشر طائرات الهليكوبتر والقوارب لإنقاذ الأشخاص المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وتقدر السلطات أنها تحتاج إلى حوالي 103 ملايين دولار لمساعدة 100 ألف أسرة متضررة.