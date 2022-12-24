مصرع 10 أشخاص جراء عاصفة ثلجية وتحطم طائرة في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ أفادت قناة "CNN" بمقتل 9 أشخاص على الأقل جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح الآن الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت القناة، إنه تم تسجيل مصرع الأشخاص نتيجة للحوادث، ومعظمها حوادث المرور التي حدثت بسبب الأحوال الجوية السيئة، في ولايات أوهايو وكنتاكي وميسوري وكانساس.

من جانبه أفاد موقع "flightaware.com" بإلغاء أكثر من 5,4 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بسبب سوء الطقس، كما أسفرت العاصفة الثلجية، وفق معلومات موقع "poweroutage.us" عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 590 ألف منزل ومصنع.

وتتوقع السلطات الأمريكية انخفاضا قياسيا في درجة الحرارة ووقوع عواصف ثلجية في العديد من الولايات الأمريكية، مما قد أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في ولايات جورجيا وكنتاكي ونيويورك وأوكلاهوما ونورث كالورينا وداكوتا الجنوبية.

كما أعلن محافظو عدد من الولايات أن قوات الإنقاذ والحرس الوطني الأمريكي في أراضيها تقع في حالة تأهب قصوى لإزالة آثار العواصف.

إلى ذلك، فتحت سلطات الطيران الأمريكية، تحقيقا في حادث تحطم طائرة صغيرة على شاطئ سانتا مونيكا في كاليفورنيا، ما أدى الى مقتل رجل.

وفي لقطات اننشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت طائرة من طراز "سيسنا 150" وهي تتحطم أثناء محاولتها القيام بهبوط اضطراري، على بعد أمتار من رصيف سانتا مونيكا الشهير.

وشاهد رواد الشاطئ الطائرة الخفيفة ترتطم بمياه الشاطىء بعنف وتنقلب خلال محاولة الطيار الهبوط على الرمال.

وهرع رجال الطوارئ لنجدة الطيار وراكب كانا على متن الطائرة، في حين لقي ريكس مينتر البالغ 95 عاما والذي شغل منصب رئيس بلدية سانتا مونيكا في الستينيات حتفه في الحادث، بينما لم ترد أي معلومات عن الطيار.

من جهته، أوضح المتحدث باسم إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية إيان غريغوريان أن التحقيق جار في حادث تحطم الطائرة.

وتابع: "أبلغ الطيار عن وجود مشاكل في المحرك بعد إقلاعه من مطار سانتا مونيكا".

ونقلت قناة "آي بي سي 7" عن جوش فينبيرغ (شاهد) قوله إنه كان مع صديقه على الشاطئ عند تحطم الطائرة.

وأردف: "رأيناها تحلق هناك وظننا أنه سيكون هبوطا سلسا، لكنها ارتطمت بالمياه وانقلبت. كان الأمر مخيفا للغاية".