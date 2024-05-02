مصرع وإصابة 66 شخصاً بانهيار طريق في الصين

شفق نيوز/ أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، يوم الخميس، بمصرع وإصابة العشرات جراء انهيار أحد الطرق جنوبي البلاد.

وذكرت الوكالة أن 36 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون، بانهيار جزئي في طريق سريع بإقليم "قوانغدونغ" تسبب في سقوط عدد من المركبات.

ويتزامن ذلك الحادث المروع مع فترة تشهد فيها البلاد سفر الملايين لقضاء عطلة عيد العمال في مختلف المدن.

وذكرت الوكالة الصينية أن الانهيار الناجم عن الأمطار الغزيرة وقع على طريق "ميتشو-دابو" السريع، مبينة أن الجزء المنهار بلغ طوله 17.9 متر وتسبب في سقوط 23 مركبة.

و"ميتشو" منطقة بإقليم "قوانغدونغ" جنوب الصين وتعرضت لأضرار بالغة بسبب الأمطار الغزيرة والطقس البارد منذ أواخر نيسان/ أبريل الماضي، مما أدى إلى حدوث انهيارات طينية خطيرة فيما غمرت المياه منازل ودمرت جسوراً.