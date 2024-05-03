مصرع وإصابة 40 شخصاً على الأقل بحادث سير في باكستان

شفق نيوز/ قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين، يوم الجمعة، جراء سقوط حافلة ركاب في ممر ضيق في باكستان.

‎وبحسب الشرطة الباكستانية، كانت الحافلة متجهة من مدينة روالبندي إلى غيلغيت، ووقع الحادث حوالي الساعة 5:30 صباح اليوم الجمعة.

‎وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع على بعد 20 كيلومترا من مدينة تشيلاس، ووفقا للبيانات الأولية، سقطت الحافلة في ممر ضيق بسبب السرعة.

‎وقال نائب مفوض الشرطة في المنطقة فايز أحمد لغيونيوز إن حالة خمسة مصابين خطيرة، مضيفاً: "تم الانتهاء من عمليات الإنقاذ في منطقة التحطم، وتم استخدام طائرات هليكوبتر تابعة للجيش خلال العمليات".

‎في السياق، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تعازيه لأسر الضحايا، كما أوعز إلى السلطات المختصة بتقديم كل مساعدة طبية ممكنة للضحايا.