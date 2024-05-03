مصرع وإصابة 40 شخصاً على الأقل بحادث سير في باكستان
شفق نيوز/ قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين، يوم الجمعة، جراء سقوط حافلة ركاب في ممر ضيق في باكستان.
وبحسب الشرطة الباكستانية، كانت الحافلة متجهة من مدينة روالبندي إلى غيلغيت، ووقع الحادث حوالي الساعة 5:30 صباح اليوم الجمعة.
وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع على بعد 20 كيلومترا من مدينة تشيلاس، ووفقا للبيانات الأولية، سقطت الحافلة في ممر ضيق بسبب السرعة.
وقال نائب مفوض الشرطة في المنطقة فايز أحمد لغيونيوز إن حالة خمسة مصابين خطيرة، مضيفاً: "تم الانتهاء من عمليات الإنقاذ في منطقة التحطم، وتم استخدام طائرات هليكوبتر تابعة للجيش خلال العمليات".
في السياق، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تعازيه لأسر الضحايا، كما أوعز إلى السلطات المختصة بتقديم كل مساعدة طبية ممكنة للضحايا.