مصرع وإصابة 4 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة وسط عفرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في مدينة عفرين السورية، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة أربعة مدنيين بانفجار سيارة مفخخة وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن سيارة مفخخة كانت مركونة في شارع "راجو" وسط مدينة عفرين شمال غرب حلب، انفجرت مساء اليوم، وأدت إلى مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

وبين أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وتشهد مناطق سيطرة الفصائل السورية الموالية لتركيا حالة من الفلتان الأمني وسط تكرار حوادث انفجار السيارات والدراجات النارية المفخخة والعبوات الناسفة.

واتهمت مرارا منظمات دولية وحقوقية الفصائل السورية المعارضة بارتكاب انتهاكات جسمية بحق أهالي عفرين وخاصة الكورد بعد تمكن هذه الفصائل بدعم تركيا من السيطرة على المنطقة في آذار ٢٠١٨.