مصرع وإصابة 36 طالباً بحادث سير لحافلة مدرسية في كولومبيا

شفق نيوز- بوغوتا

أعلنت السلطات الكولومبية، يوم الأحد، عن مصرع 16 طالباً وطالبة وإصابة 20 آخرين جراء حادث سير لحافلة مدرسية في شمال غربي البلاد.

ووقع الحادث عندما سقطت الحافلة، التي كانت تنقل طلاباً من مدرسة ثانوية عائدين من رحلة مدرسية، في حفرة، بحسب موقع "RT عربية" الروسي.

وقال حاكم إدارة أنتيوكيا، أندريس خوليان ريندون، عبر منصة "إكس"، إن "سكان أنتيوكيا. استيقظنا اليوم على خبر حادث حافلة مدرسية سقطت في حفرة. كانت تنقل طلاباً من مدرسة ثانوية عائدين من رحلة مدرسية. حتى الآن، تم التبليغ عن أكثر من 10 وفيات و20 مصاباً".

بدورها، أفادت صحيفة "إل تيمبو" الكولومبية بمصرع 16 شخصاً في الحادث، وقد فتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب هذه المأساة التي هزت المنطقة.