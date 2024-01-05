مصرع وإصابة 31 شخصاً بتصادم قطارين في إندونيسيا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإندونيسية، يوم الجمعة، مصرع وإصابة 31 شخصاً بتصادم بين قطارين في جزيرة جاوة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية، إبراهيم تومبو، قوله إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون على الأقلّ بجروح جراء اصطدام القطارين الذي وقع بالقرب من حقول أرزّ في تشيكالينغكا بمقاطعة جاوة الغربية.

وأضاف أنّ العديد من العربات انقلبت من جراء الحادث.

وبحسب السلطات فإنّ الحادث وقع بين قطاري ركاب، الأول هو قطار محلي والثاني هو قطار تورانغا للربط بين المدن وقد كان في رحلة من سورابايا في جاوة الشرقية إلى باندونغ عاصمة المقاطعة.

من جهته، قال آين هانيبي المتحدّث باسم الفرع المحلّي لشركة السكك الحديد "بي تي كاي" "لقد حدّدنا هوية أحد الضحايا وهو مضيف في قطار تورانغا. لم يتمّ التعرف على الباقيين".

وأوضاف أنّ قطار تورانغا كان يقلّ 287 راكباً في حين كان القطار المحلّي يقلّ 191 راكباً، وتم إجلاء جميع هؤلاء الركاب وإخلاء المصابين من بينهم إلى المستشفى المحلّي.

وحوادث النقل شائعة في إندونيسيا، الدولة الأرخبيلية الشاسعة حيث الحافلات والقطارات وحتى الطائرات غالبا ما تكون قديمة وسيئة الصيانة.

وفي 2015، أدّى تصادم بين قطار ركاب وحافلة صغيرة على معبر في العاصمة جاكرتا إلى مقتل 16 شخصاً.

وفي 2013، قُتل سبعة أشخاص وأصيب عشرات آخرون بجروح عندما اصطدم قطار ركاب بصهريج وقود عند معبر في جاكرتا واشتعلت فيه النيران.