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مصرع وإصابة 21 مهاجراً معظمهم مراهقون بانقلاب شاحنة في صربيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-14T18:02:37+0000
مصرع وإصابة 21 مهاجراً معظمهم مراهقون بانقلاب شاحنة في صربيا

شفق نيوز / أعلنت الشرطة الصربية، يوم الأحد، مصرع مهاجرين اثنين وإصابة 19 آخرين جراء انقلاب شاحنة كانت تقلهم شرقي البلاد.

وذكرت الشرطة في بيان، أن "الحادث وقع ليل أمس السبت بالقرب من الحدود مع بلغاريا"، موضحاً أن "22 شخصا كانوا على متن الشاحنة عندما اصطدمت بعمود ثم انقلبت بسرعة عالية".

وأضافت أن "سائق السيارة الصربي حاول الهرب من دورية الشرطة، لكنه اعتقل للاشتباه في قيامه بتهريب المهاجرين بشكل غير قانوني إلى صربيا".

ووصلت الهجرة عبر ما يسمى بـ"طريق الهجرة البلقاني" الممتد من بلغاريا واليونان عبر مقدونيا وصربيا، إلى ذروتها في عام 2015 عندما حاول مئات الآلاف من الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا العبور إلى المجر وكرواتيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي، باتجاه دول أوروبا الغربية الأكثر ثراء.

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