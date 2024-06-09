مصرع وإصابة 19 شخصا بانهيار شرفة في ملهى ليلي بالمسكيك

شفق نيوز/ لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون جراء انهيار شرفة في ملهى ليلي بمدينة سان لويس بوتوسي المكسيكية من ارتفاع 6 أمتار.

وقال أمين مجلس المدينة، خورخي إرنانديز: "أدى الحضور غير المنضبط للناس في هذا الحدث إلى تعرض أحد الشرفات في الطابق الثالث من مركز التسوق "ألتوس" للضغط، ما تسبب في وقوع هذه المأساة".

من جهتها أفادت وسائل إعلام محلية بأن 5 من المصابين أصيبوا بجروح خطيرة وهم في العناية المركزة.

وأضافت بلدية المدينة أن مركز التسوق الذي يقع فيه الملهى، مغلق.

ووفقا للمعلومات الأولية فإنه لم يكن لدى منظمي الحدث رخصة لإقامته.