مصرع وإصابة 15 شخصا بإنهيار بئر شمال السودان

شفق نيوز- الخرطوم

لقي 6 معدنين تقليديين مصرعهم وأصيب 9 آخرون، اليوم السبت، إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة الباوقة بولاية نهر النيل شمال السودان.

وأدانت شبكة أطباء السودان بأشد العبارات في بيان لها، إن "استمرار نزيف الأرواح نتيجة انهيار آبار ومناجم التعدين الأهلي".

وقالت، إن "هذا الحادث يأتي بعد أسابيع قليلة من كارثة انهيار منجم "هويد" الواقع بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر في حزيران/ يونيو الماضي، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، ما يؤكد أن ما يجري نتيجة مباشرة للفوضى وغياب الرقابة وانعدام معايير السلامة في قطاع التعدين التقليدي".

وحملت شبكة أطباء السودان "السلطات الحكومية ممثلة في الشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية الكاملة عن هذه الكوارث المتكررة"، مطالبة بـ"اتخاذ إجراءات فورية لوقف العمل في الآبار العشوائية غير المؤمنة، وتوفير بدائل آمنة للعاملين، ومحاسبة كل من يتسبب في تعريض حياة العمال للخطر".

كما دعت الشبكة "المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى "الضغط على الجهات الرسمية من أجل حماية أرواح المدنيين"، مؤكدة أن "التقاعس عن ذلك هو تواطؤ مع الجريمة المستمرة بحق البسطاء، وفي هذا الجانب يعمل فريق الشبكة على إعداد تقرير عن مخاطر التعدين والمواد الكيميائية المستخدمة في عمليات استخلاص الذهب".

وكان نحو ألف شخص، قد لقوا مصرعهم في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، بإقليم دارفور غربي السودان، إثر كارثة طبيعية غير مسبوقة تمثلت في انهيار أرضي واسع النطاق، أسفر عن اندثار قرية ترسين شرق جبل مرة بالكامل، فيما نجا شخص واحد من الحادثة.