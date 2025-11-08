مصرع وإصابة 15 شخصاً بحادث دهس في فلوريدا الأميركية

أفراد من الشرطة الفيدرالية الأميركية (أ ف ب)

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت السلطات الأمنية الأميركية، يوم السبت، مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، إثر حادث اصطدام سيارة بمجموعة من المارة في حي بمدينة تامبا بولاية فلوريدا.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، قالت الشرطة إن الحادث وقع صباح اليوم بعد أن فقد سائق السيارة السيطرة عليها أثناء ملاحقة شرطية إثر الاشتباه بمشاركته في سباق سيارات على الطريق.

وأضافت الوكالة أن السيارة ارتطمت بالمارة أمام نادٍ ليلي، وأسفر التصادم عن سقوط الضحايا، بينهم حالة حرجة بين المصابين، فيما تعرض الباقون لإصابات متوسطة إلى خفيفة.

وأكدت الشرطة احتجاز السائق، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، وتوجيه تهم تشمل القتل الخطأ والفرار من الشرطة مع إصابة أشخاص، بينما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث.

وأفادت المصادر بأن الضحايا نُقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما باشرت فرق الطوارئ عمليات معالجة المصابين وتأمين موقع الحادث.