مصرع وإصابة 15 شخصاً بانفجار داخل مصنع للمتفجرات غربي تركيا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 15 شخصاً في انفجار وقع داخل مصنع لإنتاج المتفجرات في منطقة كاريسي التابعة لولاية باليكسير غربي البلاد.

وأوضح والي باليكسير، إسماعيل أوسطة أوغلو، في تصريح للصحفيين، أن الانفجار أدى أيضاً إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجانب الضحايا.

وفي تصريح سابق أفاد الوالي بأن الانفجار تسبب كذلك بانهيار أجزاء من المبنى، وأن فرق الإنقاذ والإطفاء هرعت إلى المنطقة فور وقوع الحادث.