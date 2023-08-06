مصرع وإصابة 14 شخصاً بانهيار 5 مبانٍ في إيران

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء الطلبة "إسنا" الإيرانية، يوم الأحد، مصرع ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة 11 مدنياً بجروح في انهيار مبانٍ، جنوب غربي العاصمة طهران.

وقالت الوكالة إن الشرطة انتشرت في مكان الحادث "لمؤازرة عناصر بلدية طهران، الذين كلفوا بهدم مبانٍ سكنية عدة غير مرخصة".

ونقلت الوكالة عن شرطة طهران قولها إن خمسة مبان انهارت فجأة خلال العملية "بسبب عدم الامتثال لإجراءات سلامة البناء".

وأضافت أن العمليات ما زالت جارية للبحث عن "أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أكد مسؤول في بلدية طهران، أمس السبت، أن أكثر من 46 ألف مبنى غير مرخص تم هدمها خلال العامين الماضيين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هامشهري" اليومية التابعة لبلدية العاصمة.

وفي أيار/ مايو 2022، أدى انهيار بناء قيد الإنشاء في مدينة عبادان إلى مقتل 43 شخصاً.

وأثارت هذه الحادثة سلسلة من التظاهرات في البلاد تضامنًا مع أسر الضحايا، وتنديدًا بالسلطات المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.