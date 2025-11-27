مصرع وإصابة 13 عاملا بحادث دهس قطار في الصين

شفق نيوز- بكين

اصطدم، يوم الخميس، قطار كان يجري اختبارات لمعدات زلزالية بعمال بناء على السكة في مدينة كونمينغ في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة اثنين، وفق ما أفادت به إدارة السكك الحديدية في المدينة.

وجاء في البيان المنشور على الحساب الرسمي للإدارة في منصة "ويبو" الصينية، إن "القطار رقم 55537، الذي كان يجري اختبارات لمعدات زلزالية، دهس عمّال بناء خرجوا إلى السكة أثناء مروره بمنعطف في منطقة محطة لويان تشجِن التابعة لمدينة كونمينغ، ونتيجة لذلك، لقي 11 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب اثنان آخران".

وأضاف البيان، أن "إدارة السكك الحديدية فعّلت فورًا خطة الطوارئ عقب الحادث، ونظّمت بالتعاون مع السلطات المحلية عمليات الإنقاذ"، مشيرًا إلى "استئناف حركة القطارات في محطة لويان تشجِن، بينما يتلقى المصابون الرعاية الطبية، كما بدأت الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد أسباب الحادث".

من جهتها، ذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية أن "القطار، الذي كان يحمل معدات خاصة برصد الزلازل، كان يسير بشكل طبيعي في مقاطعة يوننان، قبل أن يصدم العمال الذين دخلوا مساره بشكل مفاجئ".

وأوضحت أن "الحادث وقع خلال اختبار معدات للمسح الزلزالي، عندما دخل العمال مسارًا في جزء منحنٍ داخل محطة قطارات بلدة لويانغ في كونمينغ.