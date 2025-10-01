مصرع وإصابة 125 شخصاً بانهيار كنيسة شمالي إثيوبيا

شفق نيوز- أديس أبابا

لقي ما لا يقل عن 25 شخصاً حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، يوم الأربعاء، جراء انهيار كنيسة قيد الإنشاء في ولاية أمهرة شمالي إثيوبيا، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية في الولاية.

وذكرت السلطات أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم داخل كنيسة "منجار شنكورا أريرتي مريم"، أثناء تجمع المصلين للمشاركة في احتفال سنوي.

وقال الطبيب سيوم ألتاي، من إحدى المستشفيات المحلية، إن الضحايا بينهم أطفال وكبار في السن، مضيفاً: "تأكدنا حتى الآن من مصرع 25 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين".

وأشار ألتاي إلى أن المستشفى يسعى للحصول على دعم من الصليب الأحمر لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وقال المسؤول المحلي في ولاية أمهرة، أتنافو أباتي، لهيئة الإذاعة الإثيوبية "EBC" إن البعض ما يزال تحت الأنقاض، مضيفا: "إنها خسارة فادحة للمجتمع"، مبيناً أن البعض أصيبوا بجروح خطرة وتم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة، في حين حذر من احتمال ارتفاع عدد القتلى.

وأظهرت الصور المنشورة على الصفحة الرسمية لهيئة الإذاعة الإثيوبية على منصة "فيسبوك" كومة من الأعمدة الخشبية المنهارة، وحشوداً من الناس تتجمع وسط الأنقاض الكثيفة.

من جانبها أصدرت الحكومة الإثيوبية بياناً أعربت فيه عن بالغ أسفها لسقوط ضحايا وفقدان أرواح، إضافة إلى إصابات طفيفة لحالات أخرى. وقدمت الحكومة تعازيها إلى أسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين الذين يتلقون العلاج.

وأضاف البيان، إن "إثيوبيا تشهد حالياً نهضة عمرانية شاملة، من بناء السدود الكبرى إلى المساكن والأسوار الفردية، ويجب أن تكون السلامة أولوية قصوى في كل مشاريع البناء. وتؤكد الحكومة أن القوانين المنظمة لقطاع التشييد تضع السلامة في مقدمة الاعتبارات".

واختتمت بيانها بالقول: "تدعو الحكومة إلى إيلاء اهتمام خاص لسلامة العاملين والزوار في مواقع البناء كافة، وإجراء زيارات تفقدية لضمان الالتزام بمعايير السلامة المهنية".