مصرع وإصابة 119 شخصاً جراء الأمطار في أفغانستان وباكستان

شفق نيوز- كابول/ إسلام آباد

أعلنت السلطات في أفغانستان وجارتها باكستان، يوم الاثنين، مصرع 45 شخصاً ‌وإصابة 74 آخرين في البلدين جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات شديدة وانهيار مبان خلال الأيام الخمسة الماضية.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في أفغانستان أن معظم الوفيات سجلت في المحافظات الوسطى والشرقية، بما في ذلك باروان ومايدان ووردك ودايكوندي ولوجار، إذ تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث سيول وانهيارات أرضية، مما أدى إلى تدمير 130 منزلاً بالكامل.

وأضافت أن الأوضاع لا تزال "غير مستقرة" في أجزاء من البلاد اليوم الاثنين، مع احتمال هطول المزيد من الأمطار والفيضانات في بعض المناطق.

وتابعت الهيئة ‌في ⁠بيان "إجمالاً، تأثرت 1140 أسرة".

من جهتها أفادت هيئة إدارة الكوارث في إقليم خيبر بختون خوا الباكستاني المتاخم لأفغانستان بأن ما لا يقل عن 17 شخصاً بينهم 14 طفلاً، لقوا حتفهم وأصيب 25 ⁠آخرون بجروح، جراء انهيار أسطح وجدران منازل بسبب هطول أمطار غزيرة.

وتدرج الأمم المتحدة كلا من باكستان وأفغانستان ضمن البلدان ⁠الأكثر عرضة للظواهر الجوية المتطرفة وتغير المناخ.

وتسبب موسم الرياح الموسمية العاتية العام الماضي في دمار واسع النطاق ⁠في باكستان، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من ألف شخص وإتلاف محاصيل ونفوق ماشية وتدمير منازل.