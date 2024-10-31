مصرع وإصابة 10 أشخاص بفيضانات في فيتنام

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الفيتنامية، يوم الخميس، عن مصرع وإصابة عشرة أشخاص بفيضانات اجتاحت البلاد ودمرت منازل وحقولاً زراعية، بعد أيام من وصول العاصفة المدارية "ترامي".

وأفادت السلطات بأن أكثر من 300 منزل ونحو 1300 هكتار من المحاصيل في مقاطعة كوانغ بينه، دُمرت بسبب تدفق السيول الموحلة في عدد من المناطق المعزولة.

وتنحسر المياه ببطء، لكن الفيضانات ما زالت تغمر الكثير من المناطق.

وضربت العاصفة "ترامي" فيتنام الأحد الماضي بعد عبورها الفيليبين مخلّفة 110 قتلى على الأقل.

وتتعرض فيتنام، وهي واحدة من الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، بين حزيران/ يونيو وتشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام لعواصف مدارية تتسبب بانتظام بفيضانات وانزلاقات تربة مميتة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار "ياغي" شمال البلاد مخلفاً مقتل 345 شخصاً ومتسبباً بخسائر تقدر بنحو 3,3 مليارات دولار.