مصرع وإصابة نحو 40 شخصاً بانفجار غربي تركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم الأحد، عن مصرع وإصابة 39 شخصاً بانفجار داخل مطعم في ولاية أزمير غربي البلاد.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا، في منشور عبر منصة "إكس"، إن انفجاراً وقع في مطعم بقضاء طوربالي في إزمير، يعتقد أنه ناجم عن أسطوانة غاز، وفق معلومات أولية.

ولفت إلى إرسال فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، مبيناً أن الانفجار أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 35 آخرين.

وأكد استمرار التحقيقات حول الحادث، وأنه سيتم إطلاع الرأي العام على التطورات.

كما نشر يرلي قايا مشاهد لكاميرا مراقبة توثق لحظة الانفجار.