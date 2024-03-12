مصرع وإصابة قرابة 1200 شخص باحتفالات "الأربعاء الأحمر" في إيران

شفق نيوز/ أعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية جعفر ميعاد فر، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة المئات أثناء الاحتفالات التي تشهدها المدن الإيرانية، في آخر ليلة أربعاء من العام الإيراني الحالي، فيما أفادت وزارة الصحة بإحصائية للضحايا تقارب 1200 شخص.

وقال ميعاد فر، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إنه "تم حتى الآن مقتل 15 شخصاً على الأقل، فيما أصيب 839 شخصاً، بجروح خطيرة، بعد تعرضهم لحرائق خلال الاحتفالات الأخيرة".

وبين أن "41 من المصابين بُترت أطرافهم، و258 أصيبوا بحروق في أجسادهم، و167 بجراح في العيون".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن "عدد القتلى والمصابين 1184 شخصاً، بينهم 15 قتيلاً، 93 تسببت الحروق ببتر لأعضاء من أجسادهم، فيما أصيب 405 أشخاص بأعينهم، و484 أصيبوا بحروق بالجسد".

وتحدثت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن تعرض بعض المنازل في مدن مختلفة، من بينها العاصمة طهران وتبريز، وكرج، وسنندج، ومشهد، وسمنان، وغيرها إلى أضرار كبيرة جراء الحرائق خلال تلك الاحتفالات.

وكانت قوات الشرطة الإيرانية قد كثفت من انتشارها في الشوارع العامة، لمواجهة المحتفلين الذين يطلقون الأعيرة النارية والمواد الحارقة، فيما قامت وزارة التربية بتعطيل المدارس المسائية.

وأعلن قائد قوات الشرطة اللواء أحمد رضا رادان، إن مطلقي العيارات النارية سيتم احتجازهم، ولن يتم إطلاق سراحهم، حتى انتهاء عطلة عيد النوروز التي تستمر لمدة أسبوعين.

ويحتفل الإيرانيون كل عام، في آخر ليلة الأربعاء الأخير قبل حلول عيد نوروز الذي يصادف 21 آذار/ مارس من كل سنة، ويُطلق عليه "الأربعاء الأحمر" أو "عيد النار"، ما يُعرف بالفارسية "جهارشنبه سوري".

وتتلخص ليلة "الأربعاء الأحمر"، بإقامة مراسم القفز فوق النيران في البيوت أو خارجها، حيث يلتف أفراد العائلات حول بعضهم ويضرمون في 3 أو 5 أو 7 أوانٍ النار، ثم يثبون فوقها.

وقالت صحيفة "إيران" الحكومية، إن "هذا الاحتفال من المهرجانات القديمة في إيران، والذي يقام عشية عيد نوروز، لكنه في السنوات الأخيرة، شهدت طريقة إقامة هذا الحفل التقليدي تغييرات غير سارة، وأصبح هذا الاحتفال القديم بمثابة حفل لانفجار المواد الحارقة والمفرقعات".