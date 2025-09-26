مصرع وإصابة أكثر من 40 شخصاً بحريق في مصنع ملابس بمصر

شفق نيوز- القاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة العشرات بحريق اندلع داخل مصنع ملابس مكون ثلاثة طوابق في منطقة اليماني بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

وذكر موقع "مصراوي" أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باندلاع الحريق وسقوط ضحايا، حيث أسفر الحادث عن مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 35 آخرين وفقاً لبيان رسمي لوزارة الصحة.

ودفعت وزارة الصحة بـ26 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وما تزال 15 سيارة إسعاف متواجدة في الموقع لتقديم الدعم الطبي الفوري، بينما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض.