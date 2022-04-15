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مصرع وإصابة أكثر من 100 شخص مسيحي بانقلاب حافلة في زيمبابوي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-15T13:33:40+0000
مصرع وإصابة أكثر من 100 شخص مسيحي بانقلاب حافلة في زيمبابوي

شفق نيوز/ قتل على الأقل 35 من مرتادي كنيسة في زيمبابوي وجرح 70 آخرون عندما انحرفت الحافلة عن مسارها وسقطت في الوادي.

وكانت الحافلة تقل عددا من أتباع كنيسة صهيون المسيحية.

وبينما كانوا في طريقهم إلى قداس عيد الفصح في بلدة تشيبينغ شرقي البلاد، انحرفت الحافلة عن الطريق.

ويعتقد أن الحافلة كانت مكتظة بالركاب، بحسب المتحدث باسم الشرطة، الذي قال إن الشرطة تنصح الناس دائما بتفادي السفر ليلا.

ووقوع مثل هذه الحوادث أمر شائع في زيمبابوي خلال أيام العطل الرسمية، حيث تشهد الطرقات ازدحاما كثيفا بالإضافة إلى أن الطرق ليست سالكة وتملؤها الحفر الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الحوادث.

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