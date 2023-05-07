مصرع وإصابة العشرات بحادث  مروع في "ولاية منكوبة" بتركيا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات التركية، يوم الأحد، عن مصرع وإصابة العشرات بحادث اصطدام سيارات عدة وأدى إلى اندلاع حريق جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤولين أتراك قولهم، إن الحادث وقع في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، وأسفر عن مصرع 12 شخصاً على الأقل وإصابة 31 آخرين، من بينهم 3 إصاباتهم خطيرة.

وذكرت الوكالة أن شاحنة عبرت إلى حارات متقابلة، بعد أن فقد سائقها السيطرة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت واصطدمت بتسع سيارات وحافلتين صغيرتين.

وكانت العديد من المركبات متوقفة على جانب الطريق بالقرب من محطة وقود، حيث كان أصدقاء وأقارب يودعون الشباب الذين يغادرون لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن حرائق اندلعت على طريق الإسكندرونة - أنطاكيا السريع.

وبث الوزير تغريدة أعلن فيها إرسال 22 سيارة إسعاف و3 فرق إنقاذ طبية إلى مكان الحادث في توبوغازلي.

وكتب على تويتر "رحم الله مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم وأقدم تعازي لأقاربهم.. سنبذل قصارى جهدنا لضمان استعادة المصابين صحتهم في أسرع وقت ممكن".

وكانت هاتاي واحدة من أكثر الولايات التركية تضررًا وسط 11 ولاية تركية تضررت من زلزال 6 شباط/ فبراير، الذي دمر أجزاء من تركيا وسوريا. ووفقًا للحكومة، توفي ما لا يقل عن 50783 شخصًا في تركيا.

وقالت وكالة الأنباء التركية الخاصة "ديميرورين" إن الشاحنة كانت تحمل أنقاض زلزال واصطدمت بشاحنة أخرى قبل عبور الطريق السريع نحو الساعة السابعة مساء. بالتوقيت المحلي (1600 ت.غ).

وذكرت "الأناضول" أن الشاهد علي سراق قال إن بعض القتلى احترقوا حتى الموت.

وأظهرت صور سيارات مشتعلة، بينما حاولت فرق الطوارئ إبعاد الناس عن الحريق.