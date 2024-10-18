مصرع وإصابة العشرات بحادثين منفصلين في تركيا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة أكثر من 50 شخصاً بحادثين منفصلين وقعا خلال ساعات في منطقتين مختلفتين.

وقال حاكم إقليم "آق سراي"، محمد علي قمبوز أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 25 في انقلاب حافلة على الطريق السريع بين الإقليم وأنقرة، صباح اليوم، وسبب وقوع الحادث لم يتضح بعد.

وأضاف "نقل المصابون بسرعة إلى المستشفى، وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث".

وفي سياق متصل، انحرفت حافلة تقل سياحاً يابانيين عن الطريق، مساء أمس الخميس، ما أسفر عن إصابة 22 شخصاً، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن الحادث وقع على أحد الطرق السريعة في محافظة "أفيون قره حصار"، على بعد نحو 250 كيلومتراً جنوب غرب أنقرة، ولم يعرف سبب الحادث أيضاً.

وجرى نقل الركاب المصابين، بما في ذلك شخص واحد في حالة تهدد حياته، إلى المستشفيات في أفيون قره حصار، حسبما أفادت الوكالة.