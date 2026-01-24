مصرع وفقدان 89 شخصاً نتيجة انهيار أرضي في إندونيسيا

شفق نيوز- إندونيسيا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، يوم السبت، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم وفقد 82 آخرين بعد وقوع إنهيار أرضي في مقاطعة جاوة الغربية وسط أنباء عن هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

وقال مسؤول إندونيسي إن الانهيار الأرضي ضرب قرية في منطقة باندونج الغربية.

وصرح عبد المهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا لوكالة "رويترز" أن "عدد المفقودين مرتفع، سنحاول تكثيف جهود البحث والإنقاذ اليوم".

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية في وقت سابق من سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك هطول أمطار غزيرة في مقاطعة جاوة الغربية لمدة أسبوع، كما نقل موقع "كومباس" المحلي.