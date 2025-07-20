مصرع وفقدان 26 شخصاً جراء أمطار وانهيارات في كوريا الجنوبية

شفق نيوز- سيؤول

لقي 14 شخصاً مصرعه وفُقد 12 آخرين في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية تشهدها البلاد منذ 16 تموز/ يوليو الجاري.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية والسلامة ووكالة الإطفاء الوطنية فقد سجلت الوفيات في عدة مناطق، من بينها أوسان ودانغجين، بحالة وفاة واحدة لكل منهما، ووفاتين في كل من غابيونغ وسوسان، فيما سجلت سانتشونغ 8 حالات وفاة، وهي الأكثر تضرراً.

أما حالات الفقدان فتركزت في غوانغجو (2)، غابيونغ (4)، وسانتشونغ (6).

كما أشارت إلى أن أعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة ما يرجح ارتفاع الحصيلة البشرية في الساعات المقبلة، كما تم الإبلاغ عن 1920 حالة تلف في الممتلكات العامة و2234 حالة في الممتلكات الخاصة، فضلاً عن إجلاء أكثر من 13 ألف شخص من 14 مدينة وإقليماً و90 منطقة إدارية.

وأثرت الأحوال الجوية السيئة على حركة النقل، حيث تم تعطيل 58 رحلة جوية نتيجة سوء الطقس واستمرار الأمطار الغزيرة.