مصرع وفقدان 24 شخصاً اثر سيول اجتاحت جنوب ايران

شفق نيوز/ اعلن مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة فارس جنوب ايران، اليوم السبت، عن مصرع 11 شخصًا وفقدان 13 آخرين في حادث سيول في مجرى نهر رودبال في مدينة استهبان.

وذكرت وكالة "ارنا" الايرانية، نقلا عن خليل عبداللهي في تصريح له بهذا الصدد، "لقد تسببت امطار غزيرة في مدينة استهبان قرب سلطان شهباز في حدوث سيول من سد رودبال".

واضاف "فور وقوع السيول، توجهت فرق الاغاثة والانقاذ إلى موقع الحادث لتقديم المعونة للمنكوبين".

وقال عبداللهي، ان "فرق الاغاثة والانقاذ والقوات العسكرية قامت بانقاذ 55 شخصًا تعرضوا لحوادث اثر السيول".

واوضح ان "مياه السيول غمرت 15 سيارة تم انتشال 12 منها".

يذكر ان مدينة استهبان تقع على مسافة 174 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.