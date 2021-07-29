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مصرع وفقدان 190 شخصا بفيضانات ضربت شمال أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-29T17:51:59+0000
مصرع وفقدان 190 شخصا بفيضانات ضربت شمال أفغانستان

شفق نيوز/ اعلنت السلطات الافغانية، يوم الخميس، عن مصرع 40 شخصا على الأقل وفقدان أثر 150 آخرين بفيضانات مدمرة ضربت شمالي البلاد.

وتجري عمليات بحث للعثور على المفقودين بعدما تساقطت أمطار غزيرة في مقاطعة كامديش في ولاية نورستان على بعد حوالى 200 كيلومتر نحو شمال شرق كابول.

وقال سميع الله زرابي، المتحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث "وفقا للمعلومات الأولية تم تدمير 60 منزلا وفقد حوالي 100 شخص".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة رويترز "لسوء الحظ جرف فيضان عنيف نصف قرية كان بها أكثر من 100 منزل وللأسف قتل أو فقد أكثر من 100 شخص"، مؤكدا أن مقاتلي طالبان يساعدون القرويين في البحث عن المفقودين.

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