مصرع وفقدان 16 شخصاً بفيضانات جنوبي المغرب

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المغربية، يوم الأحد، مصرع وفقدان 16 شخصاً بسيول جارفة اجتاحت إقليم طاطا جنوبي البلاد، بعد أسبوعين من مصرع 18 شخصاً بفيضانات أيضاً.

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وقالت السلطات المحلية في إقليم طاطا، إن اثنين من ركاب حافلة للنقل قد قضوا فيما فقد أثر 14 آخرين بجنوب المملكة، بعدما جرفت الفيضانات سيارتهم.

وقبل أسبوعين، تسببت أمطار غزيرة بمصرع 18 شخصاً على الأقل في مناطق صحراوية وشبه قاحلة.

وفي هذا السياق، أفادت السلطات المحلية بإقليم طاطا بأنه "على إثر التساقطات الرعدية جد القوية التي شهدها الإقليم والتي أدت إلى إحداث تدفقات فيضانية استثنائية، تم أمس الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر 2024 تسجيل حادثة انجراف حافلة للركاب بفعل السيول".

وأشارت السلطات في بيان إلى أن السيول أدت "في حصيلة موقتة، إلى مصرع شخصين، فيما تم إنقاذ 13 آخرين وتسجيل 14 من الركاب في عداد المفقودين".

ويواجه المغرب موسم جفاف مستمراً منذ ست سنوات، هو الأشد منذ نحو 40 عاماً.

ويعد الجفاف مشكلة كبرى في المملكة نظراً لتأثيره المباشر على القطاع الزراعي الذي يشغل نحو ثلث السكان في سن العمل، ويمثل نحو 14% من الصادرات.

وفق خبراء، فإن هذه الأمطار النادرة من شأنها، على المستوى المحلي، رفع مستويات المياه في بعض السدود وإعادة تغذية المياه الجوفية، ولكن هذا الأمر يتطلب هطول أمطار لفترات طويلة.