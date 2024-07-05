مصرع وفقدان نحو 170 مهاجراً قبالة سواحل موريتانيا

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الموريتانية، يوم الجمعة، بمصرع وفقدان نحو 170 مهاجراً خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا.

وذكرت الوكالة أن 89 مهاجراً لقوا حتفهم هذا الأسبوع، بينما فقد العشرات، بعد غرق قاربهم قبالة سواحل موريتانيا بينما كانوا في طريقهم إلى أوروبا.

وبينت أن خفر السواحل الموريتانيين تمكنوا من انتشال جثث 89 مهاجراً كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح يوم الإثنين 1 تموز/ يوليو الجاري، على بعد 4 كلم من مدينة إنجاغو.

وأنقذت فرق خفر السواحل تسعة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات.

وأوضح الناجون أن القارب انطلق من الحدود بين السنغال وغامبيا وعلى متنه 170 راكباً، ما يرفع عدد المفقودين إلى نحو 72 شخصاً.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة المحلية، رفض الكشف عن اسمه، معلومات مماثلة لوكالة الأنباء الفرنسية، ما يعزز حجم الكارثة، ويبرز الحاجة إلى إجراءات لحماية المهاجرين.