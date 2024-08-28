مصرع وفقدان أكثر من 30 شخصاً بفيضانات اجتاحت غرب اليمن

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام يمنية، يوم الأربعاء، بمصرع وفقدان أكثر من 30 شخصاً بفيضانات جراء أمطار غزيرة اجتاحت غربي البلاد.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن 12 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم فيما لا يزال أكثر من 20 آخرين في عداد المفقودين في محافظة المحويت.

ونقلت القناة عن مصدر في الدفاع المدني في المحافظة التي تخضع لسيطرة الحوثيين، قوله إنه تم "العثور على جثامين 12 مفقوداً من أصل 33 من المتضررين نتيجة السيول في مديرية ملحان بالمحويت" غرب العاصمة صنعاء.

هذا، وقد وتسببت الفيضانات خلال الليل بانهيارات أرضية وتدمير منازل ومحال تجارية بالإضافة إلى قطع طرق. ويعوق ذلك بالإضافة إلى المنطقة الوعرة، الوصول إلى القرى المتضررة، وفق قناة "المسيرة".

إلى ذلك، أعلنت حكومة الحوثيين، أنها شكلت غرفة عمليات لتنسيق أعمال الإغاثة.

يشار إلى أنه منذ أواخر تموز/ يوليو الماضي، تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في اليمن بمقتل 60 شخصاً وإلحاق الضرر بـ268 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

ونبهت الأمم المتحدة في آب/ أغسطس الجاري إلى حاجة ملحة لمبلغ 4,9 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة العاجلة للظواهر المناخية الشديدة في اليمن.

كما وُجهت تحذيرات إلى سكان المحافظات الواقعة في غرب اليمن ووسطه من استمرار هطول أمطار غزيرة في الأسابيع المقبلة. إذ حذرت منظمة الصحة العالمية الإثنين من أنه "من المتوقع أن يزداد هطول الأمطار في الأشهر المقبلة، ويُتوقع أيضا أن تشهد المرتفعات الوسطى والمناطق الساحلية على البحر الأحمر وأجزاء من المرتفعات الجنوبية مستويات (تساقطات) غير مسبوقة تتجاوز 300 ملم".

وكل عام، يشهد اليمن، الغارق في نزاع منذ عقد، سيولاً جارفة تُسببها أمطار غزيرة، في وقت تزيد ظاهرة التغير المناخي من وتيرة هطول المتساقطات وشدّتها.