مصرع وفقدان أكثر من 165 شخصا جراء غرق سفينة قبالة السواحل الموريتانية

شفق نيوز/ لقي 15 شخصاً مصرعهم غرقاً فيما فقد أكثر من 150، يوم الأربعاء، إثر تحطم سفينة قبالة موريتانيا، كانت تحمل 300 شخص.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن 15 شخصا غرقوا في تحطم سفينة قبالة موريتانيا فيما لا يزال أكثر من 150 في عداد المفقودين، مضيفة أن خفر السواحل الموريتاني أنقذ 120 شخصاً نُقل عشرة منهم على وجه السرعة إلى المستشفيات، بينما تتواصل الجهود للعثور على المفقودين.

ويأتي الحادث بعد أسبوعين من انتشال خفر السواحل الموريتانية جثث 89 مهاجراً غير قانوني، كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح بشاطئ المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة على بعد 4 كلم من مدينة انجاغو الموريتانية.

ويعد الطريق عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب أفريقيا إلى جزر الكناري، والذي يستخدمه عادة المهاجرون الأفارقة في سبيل الوصول إلى إسبانيا، أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، وفصل الصيف عادة هو أكثر الفترات الزمنية ازدحاما على ذلك الطريق.