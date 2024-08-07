مصرع وفقدان العشرات بسيول جارفة في اليمن

شفق نيوز/ أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، يوم الأربعاء، عن مصرع العشرات من اليمنيين جراء سيول جارفة تسببت بها أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة، جنوب غربي اليمن.

وكتبت الوكالة الأممية عبر منصة "إكس"، أن "الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بمحافظة تعز (جنوب غرب) في 2 آب/ أغسطس الجاري، تسببت في مصرع 15 شخصاً وتضرر نحو 10 آلاف آخرين".

وأعلن محافظ الحديدة محمد قحيم، لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن "30 حالة وفاة و5 مفقودين".

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعاً دامياً منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في شباط/ مارس 2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على صنعاء.

وكان الحوثيون والحكومة قد التزما في كانون الثاني/ ديسمبر 2023 بخريطة طريق تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، واتفقا على العمل من أجل "استئناف عملية سياسية شاملة".